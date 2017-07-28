Батайск и Аксай назвали самыми привлекательными городами для покупки жилья

Posted 28 июля 2017,, 12:51
Published 28 июля 2017,, 12:51
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
"Наибольший ввод жилья и спрос на него в Батайске и Аксае – это пригород Ростова, там самая высокая инвестиционная привлекательность. В Новочеркасске пониже. Всплеск наблюдается в Азове после ввода скоростной дороги, когда до Ростова теперь можно добираться за 20 минут", - говорит он.
По словам министра, в области остаются еще ряд регионов, где спрос на жилье обеспечивается исключительно за счет поддержки государства. "В Таганроге порядка 50-60% спроса основывается на областной поддержке для отдельной категории граждан. Шахты, Новошахтинск, Гуково и Красный Сулин – весь спрос полностью на областном бюджете. Рынка как такового там нет", - считает Безуглов.