Батайск и Аксай назвали самыми привлекательными городами для покупки жилья

"Наибольший ввод жилья и спрос на него в Батайске и Аксае – это пригород Ростова, там самая высокая инвестиционная привлекательность. В Новочеркасске пониже. Всплеск наблюдается в Азове после ввода скоростной дороги, когда до Ростова теперь можно добираться за 20 минут", - говорит он.