Составлен список 100 главных русских песен столетия

На первой позиции оказаласьпесня "Темная ночь", которая появилась на свет в 1943 году. Композиция создавалась для киноленты "Два бойца". Ее исполняли множество современных артистов.
На втором месте расположилась композиция "Группа крови". Ее спела группа "Кино". Вышла она в 1987 году. Тройку лидеров замыкает песня "Хочу перемен!", которую исполнила эта же группа.
Кроме того, в списке оказались песни певицы Земфиры и певца Юрия Шатунова. Две строчки занял Юрий Шевчук.
Также в списке можно увидеть песни Аллы Пугачевой и Сергея Шнурова.
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