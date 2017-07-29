rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Составлен список 100 главных русских песен столетия

29 июля 2017, 17:08
Специалисты составили список, в который вошли главные русские песни с 1917 по 2017 года, информирует портал "Русский репортер".

На первой позиции оказаласьпесня "Темная ночь", которая появилась на свет в 1943 году. Композиция создавалась для киноленты "Два бойца". Ее исполняли множество современных артистов.

На втором месте расположилась композиция "Группа крови". Ее спела группа "Кино". Вышла она в 1987 году. Тройку лидеров замыкает песня "Хочу перемен!", которую исполнила эта же группа.

Кроме того, в списке оказались песни певицы Земфиры и певца Юрия Шатунова. Две строчки занял Юрий Шевчук.

Также в списке можно увидеть песни Аллы Пугачевой и Сергея Шнурова.

р1

Материалы по теме
Ростовский певец Баста оказался на 13 строчке в рейтинге звезд шоу-бизнесаСоставлен рейтинг самых быстрых 100-сильных авто
#Новости#Общество
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00