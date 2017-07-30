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Posted 30 июля 2017, 08:51

Published 30 июля 2017, 08:51

Modified 1 октября, 12:51

Updated 1 октября, 12:51

Полиция Ростова ищет влюбленных подростков, помявших чужое BMW ради селфи

30 июля 2017, 08:51
Сотрудники полиции по Ростовской области проводят проверку по факту порчи автомобиля BMW подростками в четверг, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

Около 19.40 на улице Седова двое влюбленных подростков запрыгнули на капот белого припаркованного BMW и устроили фотосессию с поцелуями. Ребят фотографировал третий школьник, оставшийся возле машины. Все произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Владелец автомобиля обратился к пользователям с просьбой помочь в поисках нарушителей.

"В субботу в полицию обратился потерпевший с заявлением. Полиция проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются подозреваемые", - отметил сотрудник ведомства.

Стоит ли наказывать влюбленных подростков?
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