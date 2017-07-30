Ростовчанин проиграл в финале чемпионата Европы по греко-римской борьбе

Posted 30 июля 2017, 08:04
Published 30 июля 2017, 08:04
Modified 17 сентября 2022, 14:38
Updated 17 сентября 2022, 14:38
Он взял второе место, проиграв кадету из Азербайджана Асиму Иманзаде. Ростовчанин выступал в весовой категории 69 килограмм. Поединок закончился со счетом 3:1.
Одолеть соперника в финальной схватке удалось российскому борцу греко-римского стиля Гусейну Гусейнову, выступающему в категории 50 килограмм. Противника из Швеции он победил со счетом 7:0, забрав с чемпионата золото.
Напомним, тренирует юношескую сборную России четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы, воспитанник ростовской школы Ислам Дугучиев.