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Posted 30 июля 2017, 08:04

Published 30 июля 2017, 08:04

Modified 17 сентября 2022, 14:38

Updated 17 сентября 2022, 14:38

Ростовчанин проиграл в финале чемпионата Европы по греко-римской борьбе

30 июля 2017, 08:04
Ростовский борец Руслан Мошиян уступил в финале юношеского чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Сараево (Босния и Герцеговина), передает корреспондент RostovGazeta.

Он взял второе место, проиграв кадету из Азербайджана Асиму Иманзаде. Ростовчанин выступал в весовой категории 69 килограмм. Поединок закончился со счетом 3:1.

Одолеть соперника в финальной схватке удалось российскому борцу греко-римского стиля Гусейну Гусейнову, выступающему в категории 50 килограмм. Противника из Швеции он победил со счетом 7:0, забрав с чемпионата золото.

Напомним, тренирует юношескую сборную России четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы, воспитанник ростовской школы Ислам Дугучиев.

Смотрите борьбу?
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