Депутат в Ростове просит отложить повышение цен на пассажирские перевозки

Posted 31 июля 2017, 07:13
Published 31 июля 2017, 07:13
Modified 1 октября, 13:54
Updated 1 октября, 13:54
"Оператор не оповестил еще всех местных жителей об изменении стоимости. Также в городе есть только один пункт по продаже транспортных карт. Не все горожане успеют их приобрести", - сказано в публикации.
Также Котляров считает, что необходимо провести разъяснительную кампанию с местными жителями.
Ранее появились сведения, что для тех, кто пользуется транспортными картами, проезд на автобусах с августа увеличится на 1 рубль - до 20 рублей. Без карты придется платить по 25 рублей за поездку. Цены на электротранспорт останутся неизменными.
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