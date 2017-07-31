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Posted 31 июля 2017, 07:13

Published 31 июля 2017, 07:13

Modified 1 октября, 13:54

Updated 1 октября, 13:54

Депутат в Ростове просит отложить повышение цен на пассажирские перевозки

31 июля 2017, 07:13
Депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров попросил на месяц отложить повышение стоимости проезда в пассажирском транспорте, сообщил парламентарий на своей странице в Facebook.

"Оператор не оповестил еще всех местных жителей об изменении стоимости. Также в городе есть только один пункт по продаже транспортных карт. Не все горожане успеют их приобрести", - сказано в публикации.

Также Котляров считает, что необходимо провести разъяснительную кампанию с местными жителями.

Ранее появились сведения, что для тех, кто пользуется транспортными картами, проезд на автобусах с августа увеличится на 1 рубль - до 20 рублей. Без карты придется платить по 25 рублей за поездку. Цены на электротранспорт останутся неизменными.

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