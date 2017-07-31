Минтранс Германии опроверг информацию о том, что знал о махинациях Porsche

Ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что эксперты Федерального агентства автотранспорта выявили в автомобилях Porsche устройства, которые занижали показатели вредных выбросов в атмосферу. Руководство Германии распорядилось отозвать 22 тысячи автомобилей для проведения переоборудования. Также в прессе сообщалось, что власти страны были в курсе махинаций Porsche с двигателями.