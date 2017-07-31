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Минтранс Германии опроверг информацию о том, что знал о махинациях Porsche

31 июля 2017, 17:29
Министерство транспорта Германии опровергло выводы аналитиков о возможных махинациях компании Porsche с дизельными двигателями, сообщает ТАСС.

Ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что эксперты Федерального агентства автотранспорта выявили в автомобилях Porsche устройства, которые занижали показатели вредных выбросов в атмосферу. Руководство Германии распорядилось отозвать 22 тысячи автомобилей для проведения переоборудования. Также в прессе сообщалось, что власти страны были в курсе махинаций Porsche с двигателями.

Представитель Федерального агентства автотранспорта подчеркнул, что ведомство категорически не согласно с выводами журналистов.

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#Новости#Анна Петрова#Технологии
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