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Posted 31 июля 2017, 13:37

Published 31 июля 2017, 13:37

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Мотоциклы и машины разрешили перевозить на поезде Москва – Ростов

31 июля 2017, 13:37
С понедельника для пассажиров поезда Москва - Ростов открылась услуга по транспортировке авто и мотоциклов, сообщается на сайте компании "РЖД".

"В состав поезда включили вагон-автомобилевоз. В нем могут поместиться до 8 мотоциклов и от 3 до 5 машин", - говорится в публикации.

Отмечается, что вагон оборудовали приспособлениями для крепления транспорта. Есть системы пожарной сигнализации.

Для получения услуги надо подать заявку. Цена перевозки зависит от массы транспорта. За машину весом до 1 тонны придется заплатить почти 6,7 тысячи рублей.

В донской столице выгрузка будет проходить на Привокзальной площади.

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