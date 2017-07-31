Мотоциклы и машины разрешили перевозить на поезде Москва – Ростов

Posted 31 июля 2017, 13:37
Published 31 июля 2017, 13:37
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"В состав поезда включили вагон-автомобилевоз. В нем могут поместиться до 8 мотоциклов и от 3 до 5 машин", - говорится в публикации.
Отмечается, что вагон оборудовали приспособлениями для крепления транспорта. Есть системы пожарной сигнализации.
Для получения услуги надо подать заявку. Цена перевозки зависит от массы транспорта. За машину весом до 1 тонны придется заплатить почти 6,7 тысячи рублей.
В донской столице выгрузка будет проходить на Привокзальной площади.
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