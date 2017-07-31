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Posted 31 июля 2017, 07:31

Published 31 июля 2017, 07:31

Modified 1 октября, 14:53

Updated 1 октября, 14:53

Общественники Ростова предложили перенести памятник Платову к аэропорту

31 июля 2017, 07:31
Общественники Ростова-на-Дону предложили перенести памятник атаману Матвею Платову, который два года назад установили на пересечении Большой Садовой и Университетского, на въезд в новый аэропорт Платов, сообщил RostovGazeta председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кожин

Напомним, установка трехметрового памятника донскому атаману и герою войны 1812 года на данной территории изначально вызвала споры, поскольку на ней предполагалась возведение монумента другой известной личности – писателю Александру Солженицыну. Памятник ему до сих пор не установлен.

Увековечить имя атамана предлагали на въезде в Ростов, а также у строящегося аэропортового комплекса Платов. Поскольку к моменту установки монумента в центре города с именем будущего аэропорта еще не определись, данную идею отвергли.

"Если аэропорт назвали именем атамана Платова, то на территории комплекса должно быть упоминание о нем. Логично, если бы это был памятник. Идеально было бы, если бы тот памятник, который уже стоит в Ростове, переместили на территорию аэропорта, потому что здесь он как-то с большим трудом пробивался на это место", - сказал Кожин.

Согласны с тем, что памятник Платову лучше перенести в аэропорт?
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