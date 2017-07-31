Общественники Ростова предложили перенести памятник Платову к аэропорту

Posted 31 июля 2017, 07:31
Published 31 июля 2017, 07:31
Modified 1 октября, 14:53
Updated 1 октября, 14:53
Напомним, установка трехметрового памятника донскому атаману и герою войны 1812 года на данной территории изначально вызвала споры, поскольку на ней предполагалась возведение монумента другой известной личности – писателю Александру Солженицыну. Памятник ему до сих пор не установлен.
Увековечить имя атамана предлагали на въезде в Ростов, а также у строящегося аэропортового комплекса Платов. Поскольку к моменту установки монумента в центре города с именем будущего аэропорта еще не определись, данную идею отвергли.
"Если аэропорт назвали именем атамана Платова, то на территории комплекса должно быть упоминание о нем. Логично, если бы это был памятник. Идеально было бы, если бы тот памятник, который уже стоит в Ростове, переместили на территорию аэропорта, потому что здесь он как-то с большим трудом пробивался на это место", - сказал Кожин.
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