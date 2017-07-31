Общественники Ростова предложили перенести памятник Платову к аэропорту

"Если аэропорт назвали именем атамана Платова, то на территории комплекса должно быть упоминание о нем. Логично, если бы это был памятник. Идеально было бы, если бы тот памятник, который уже стоит в Ростове, переместили на территорию аэропорта, потому что здесь он как-то с большим трудом пробивался на это место", - сказал Кожин.