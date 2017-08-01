Акции по привлечению средств на проект "Самбекские высоты" проведут на Дону

Акции по сбору средств на мемориал "Самбекские высоты" будут проводить в Ростовской области в течение всего 2017 года, сообщило региональное Минкультуры.

"Только в августе на территории региона пройдут более 20 культурно-массовых мероприятий, в рамках которых можно будет пожертвовать на создание музея", - сказано в сообщении. Для внесения желаемой суммы необходимо принять участие в одном из мероприятий и отправить сообщение на короткий номер. Ближайшие праздники, на которых проведут акции, состоятся на текущей неделе. В Таганроге 2 августа пройдет празднование Дня ВДВ, а 5 августа стартует фестиваль военно-исторических клубов "Осада Азова". С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте Минкультуры Ростовской области. Напомним, мемориал "Самбекские высоты", посвященный Великой Отечественной войне, построят полностью на средства от пожертвований. р3 Вы жертвовали на проект? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел. Материалы по теме Жители Ростовской области выберут вид выставки о ВОВ на Самбекских высотах