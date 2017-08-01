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Posted 1 августа 2017, 12:12

Published 1 августа 2017, 12:12

Modified 11 сентября 2022, 16:31

Updated 11 сентября 2022, 16:31

Акции по привлечению средств на проект "Самбекские высоты" проведут на Дону

1 августа 2017, 12:12
Акции по сбору средств на мемориал "Самбекские высоты" будут проводить в Ростовской области в течение всего 2017 года, сообщило региональное Минкультуры.

"Только в августе на территории региона пройдут более 20 культурно-массовых мероприятий, в рамках которых можно будет пожертвовать на создание музея", - сказано в сообщении.

Для внесения желаемой суммы необходимо принять участие в одном из мероприятий и отправить сообщение на короткий номер.

Ближайшие праздники, на которых проведут акции, состоятся на текущей неделе. В Таганроге 2 августа пройдет празднование Дня ВДВ, а 5 августа стартует фестиваль военно-исторических клубов "Осада Азова". С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте Минкультуры Ростовской области.

Напомним, мемориал "Самбекские высоты", посвященный Великой Отечественной войне, построят полностью на средства от пожертвований.

р3

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