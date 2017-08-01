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Posted 1 августа 2017, 11:47

Published 1 августа 2017, 11:47

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Штабы по вопросам семьи создадут в поселениях Ростовской области

1 августа 2017, 11:47
Штабы волонтерского движения для решения проблемных вопросов семьи создадут в каждом муниципальном образовании Ростовской области, сообщило региональное Законодательное собрание.

"Добровольцы окажут моральную поддержку молодым семьям, готовящимся стать родителями", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в регионе остается острой проблема детей-сирот и лишившихся родительских прав граждан, которых в области проживает порядка 10 тысяч человек. Реализация госпрограмм по развитию семейных форм воспитания таких детей помогает сокращать их число.

Всего в Ростовской области проживают 779 тысяч детей возрастом до 18 лет. В регионе реализуют проекты по осуществлении правовой, социальной и психологической помощи семьям, которые в этой поддержке нуждаются.

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