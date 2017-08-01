Штабы по вопросам семьи создадут в поселениях Ростовской области

Posted 1 августа 2017, 11:47
Published 1 августа 2017, 11:47
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Добровольцы окажут моральную поддержку молодым семьям, готовящимся стать родителями", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в регионе остается острой проблема детей-сирот и лишившихся родительских прав граждан, которых в области проживает порядка 10 тысяч человек. Реализация госпрограмм по развитию семейных форм воспитания таких детей помогает сокращать их число.
Всего в Ростовской области проживают 779 тысяч детей возрастом до 18 лет. В регионе реализуют проекты по осуществлении правовой, социальной и психологической помощи семьям, которые в этой поддержке нуждаются.
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