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Posted 1 августа 2017, 13:00

Published 1 августа 2017, 13:00

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Власти Дона призвали аккуратно ходить по "зебрам" после смертельного ДТП

1 августа 2017, 13:00
Соблюдать правила дорожного движения призвали жителей Новошахтинска Ростовской области после наезда на ребенка на пешеходном переходе, сообщила горадминистрация.

"Родителей просят провести профилактические беседы со своими детьми и еще раз напомнить о правилах перехода через проезжую часть", - сказано в сообщении.

Водителей и пешеходов просят усилить внимание на дороге и не забывать, что нарушение ПДД зачастую приводит к трагедии.

Напомним, несовершеннолетнюю девочку сбили на пешеходном переходе по Мичурина в Новошахтинске 28 июля. От полученных травм ребенок скончался.

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