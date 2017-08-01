Власти Дона призвали аккуратно ходить по "зебрам" после смертельного ДТП

Posted 1 августа 2017, 13:00
Published 1 августа 2017, 13:00
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Родителей просят провести профилактические беседы со своими детьми и еще раз напомнить о правилах перехода через проезжую часть", - сказано в сообщении.
Водителей и пешеходов просят усилить внимание на дороге и не забывать, что нарушение ПДД зачастую приводит к трагедии.
Напомним, несовершеннолетнюю девочку сбили на пешеходном переходе по Мичурина в Новошахтинске 28 июля. От полученных травм ребенок скончался.
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