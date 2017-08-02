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Больше всего подорожали мясо, колбаса и рыба, уверены ростовчане

2 августа 2017, 14:17
По мнению 60% ростовчан, больше всего подорожали мясные, колбасные и рыбные изделия, сообщил директор Института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.

Департамент потребительского рынка Ростовской области представил во вторник результаты ежегодного социологического исследования покупательского поведения жителей региона. В опросе участвовали полторы тысячи жителей Ростовской области разных категорий.

"Откуда сберегательная модель поведения? К сожалению, стоимость набора продуктов, по мнению жителей нашего региона, стала выше", - отметил эксперт. Согласно его презентации, так считают 81,7% жителей области, полагают, что стоимость продуктов не изменилась - 15,6%, стала ниже - 2,8%.

По данным презентации, респонденты уверены, что больше всего изменилась цена мясных, колбасных и рыбных изделий - 60,2%, молочно-масляных продуктов - 41,8%, плодов и овощей - 34,8%, табачных изделий - 21,4%.

Вы любите колбасу?
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#Новости#Диана Юндина#Экономика#Опросы
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