rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа 2017, 09:24

Published 2 августа 2017, 09:24

Modified 1 октября, 13:17

Updated 1 октября, 13:17

Картину Алексея Учителя "Матильда" поддержит "ВКонтакте"

2 августа 2017, 09:24
Информационную поддержку окажет социальная сеть "ВКонтакте" фильму Алексея Учителя "Матильда", сообщил пресс-центр компании.

"Решение приняли после закрытого показа новой ленты, на которую представителей соцсети пригласили создатели картины", - сказано в сообщении.

"ВКонтакте" намерена дать как можно больше информации о картине, что позволит пользователям составить свое собственное мнение о фильме.

Напомним, еще не вышедшая в прокат картина "Матильда" об отношениях балерины и будущего русского царя Николая II стала предметом горячих споров. По данным экспертов, фильм оскорбляет чувства российских патриотов.

р3

Вы посмотрите картину?
Проголосовало: 0 чел.
#Культура#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика