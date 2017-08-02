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Posted 2 августа 2017, 14:06

Published 2 августа 2017, 14:06

Modified 1 октября, 14:28

Updated 1 октября, 14:28

Новую транспортную развязку возведут на дороге Ростов – Таганрог

2 августа 2017, 14:06
Специалисты возведут новую развязку на девятом километре дороги Ростов - Таганрог, сообщает правительство региона.

"Узел соединит Северный обход донской столицы с дорогой А-280", - сказано в сообщении.

Отмечается, что власти региона хотят начать работы в 2017 году. В результате станет возможно через два года закончить возведение развязки и участка Северного обхода.

Этот участок соединит населенные пункты Ростов, Родионово-Несветайская, Новошахтинск с трассой А-280. Он пройдет в обход села Чалтырь.

В итоге, как утверждают власти, должен получиться безопасный съезд с таганрогской дороги.

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