Последствия аварии, приведшей к загрязнению Темерника, ликвидируют осенью

"Сейчас расчищается участок от Низового водохранилища до улицы Заречной – это железнодорожные мосты в сторону Украины. До октября мы запланировали расчистить 7,6 километра, сейчас расчищено уже 5,7 километра. Самый главный момент, почему мы это делаем – это участок протяженностью 915 метров был заилен в результате аварии на канализационном коллекторе №68 в 2010 году. Донные отложения на этом участке составляли от 3 до 6 метров в разных местах", - говорит Балонкина.