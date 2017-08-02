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Posted 2 августа 2017, 06:25

Published 2 августа 2017, 06:25

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Последствия аварии, приведшей к загрязнению Темерника, ликвидируют осенью

2 августа 2017, 06:25
Последствия аварии на канализационном коллекторе в Ростове-на-Дону, которая случилась из-за просадки грунта в 2010 году и привела к загрязнению русла реки Темерник нечистотами, устранят до конца октября этого года, сообщила во вторник начальник управления природных ресурсов Минприроды Ростовской области Юлия Балонкина.

Крупнейшая техногенная катастрофа произошла на Нансена в Ростове в феврале 2010 года. Просевшие грунты повредили канализационный коллектор №68, который переправлял на очистные сооружения треть городских нечистот. Отходы попали в реку Темерник.

Целевую программу по реабилитации реки Темерник разработали еще в 2000 году. В настоящее время завершается третий этап очистки русла реки от ила.

"Сейчас расчищается участок от Низового водохранилища до улицы Заречной – это железнодорожные мосты в сторону Украины. До октября мы запланировали расчистить 7,6 километра, сейчас расчищено уже 5,7 километра. Самый главный момент, почему мы это делаем – это участок протяженностью 915 метров был заилен в результате аварии на канализационном коллекторе №68 в 2010 году. Донные отложения на этом участке составляли от 3 до 6 метров в разных местах", - говорит Балонкина.

На расчистку русла реки выделили 201 миллион рублей, из них около 120 миллионов – средства федерального бюджета. По словам Балонкиной, проблему расчистки Темерника решило бы строительство очистных сооружений закрытого типа. Сейчас их проектируют для установки в верховьях реки.

Вы бы отдыхали на берегу реки Темерник, если бы она была чистой?
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