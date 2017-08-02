Последствия аварии, приведшей к загрязнению Темерника, ликвидируют осенью

Posted 2 августа 2017, 06:25
Published 2 августа 2017, 06:25
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Крупнейшая техногенная катастрофа произошла на Нансена в Ростове в феврале 2010 года. Просевшие грунты повредили канализационный коллектор №68, который переправлял на очистные сооружения треть городских нечистот. Отходы попали в реку Темерник.
Целевую программу по реабилитации реки Темерник разработали еще в 2000 году. В настоящее время завершается третий этап очистки русла реки от ила.
"Сейчас расчищается участок от Низового водохранилища до улицы Заречной – это железнодорожные мосты в сторону Украины. До октября мы запланировали расчистить 7,6 километра, сейчас расчищено уже 5,7 километра. Самый главный момент, почему мы это делаем – это участок протяженностью 915 метров был заилен в результате аварии на канализационном коллекторе №68 в 2010 году. Донные отложения на этом участке составляли от 3 до 6 метров в разных местах", - говорит Балонкина.
На расчистку русла реки выделили 201 миллион рублей, из них около 120 миллионов – средства федерального бюджета. По словам Балонкиной, проблему расчистки Темерника решило бы строительство очистных сооружений закрытого типа. Сейчас их проектируют для установки в верховьях реки.