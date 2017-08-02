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Posted 2 августа 2017, 14:10

Published 2 августа 2017, 14:10

Modified 1 октября, 14:55

Updated 1 октября, 14:55

Пьяный оперуполномоченный устроил смертельное ДТП на Кубани

2 августа 2017, 14:10
Нетрезвый старший оперуполномоченный устроил смертельную аварию на встречной полосе в станице Отрадненской Краснодарского края, сообщило региональное Следственное управление СК РФ.

"Июньским вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полицейский не удержал руль автомобиля, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной", - сказано в сообщении.

В результате ДТП 34-летний водитель другого автомобиля скончался на месте.

Отмечается, что в отношении полицейского возбудили уголовное дело, в настоящий момент избирают меру пресечения.

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