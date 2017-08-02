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Ростовчанин погиб во время разгрузки цемента

2 августа 2017, 20:22
В Ростове-на-Дону погиб водитель цементовоза в результате неисправности транспорта, информирует в среду региональное УСКР.

"По данным следствия, мужчина занимался перекачкой цемента из цементовоза в силос. В результате оторвался один из люков резервуара транспорта. После этого водитель получил травму и скончался", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на территории компании, осуществляющей хранение цемента. Отмечается, что по факту инцидента организовали проверочные мероприятия. Специалисты выяснят все обстоятельства случившегося.

Ранее в городе дерево упало на проезжающий "КамАЗ". Тогда погибли два человека.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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