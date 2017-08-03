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Posted 3 августа 2017, 00:33

Published 3 августа 2017, 00:33

Modified 1 октября, 13:50

Updated 1 октября, 13:50

BMW вместе с Toyota планируют представить концепт родстера Z4

3 августа 2017, 00:33
В Сети появился первый тизер концепта Z4 с изображением силуэта родстера, сообщает портал auto.vesti.ru.

Судя по изображению, спорткар получит традиционные для линейки Z вытянутый капот и короткую заднюю часть. Однако, по некоторым данным серийная модель Z4 будет выпускаться с тканевым верхом.

Разработчики планируют преставить концепт уже в августе в рамках "Конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Однако до серийного запуска производства спорткара еще далеко, машина появится не раньше 2019 года.

Родстер Z4 разрабатывается баварским автоконцерном BMW совместно с Toyota.

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