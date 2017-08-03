BMW вместе с Toyota планируют представить концепт родстера Z4

Posted 3 августа 2017, 00:33
Published 3 августа 2017, 00:33
Modified 1 октября, 13:50
Updated 1 октября, 13:50
Судя по изображению, спорткар получит традиционные для линейки Z вытянутый капот и короткую заднюю часть. Однако, по некоторым данным серийная модель Z4 будет выпускаться с тканевым верхом.
Разработчики планируют преставить концепт уже в августе в рамках "Конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Однако до серийного запуска производства спорткара еще далеко, машина появится не раньше 2019 года.
Родстер Z4 разрабатывается баварским автоконцерном BMW совместно с Toyota.
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