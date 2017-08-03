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Posted 3 августа 2017, 12:42

Published 3 августа 2017, 12:42

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Долг бастующим в Турции ростовским морякам обещают скоро погасить

3 августа 2017, 12:42
Все долги по заработной плате российским морякам турецкого судна Whitebox Volga, которые объявили протест, будет возвращен в ближайшее время, прокомментировал RostovGazeta генеральный директор компании Imflot Logistics, владеющий судном Борис Балабан.

На днях семь российских моряков судна Whitebox Volga, которое находится в неисправном состоянии в турецком порту Тузла, объявили протест. Всего на судне находятся 11 моряков. Морякам, в числе которых трое ростовчан, в течение полугода не выплачивают заработную плату. У компании образовался долг перед ними в размере более 70 тысяч долларов США.

"Представители турецкой компании побывали на судне, поговорили с бастующими моряками. В ближайшее время им вернут все деньги. Когда точно это произойдет – пока неизвестно", - говорит Балабан.

Акция протеста моряков заключается в том, что они минимизировали свой труд до поддержания "жизнедеятельности" судна. Сейчас председатель союза моряков Азово-Донской территориальной организации Леонид Глушак готовит документы для обращения в Генпрокуратуру и в Следственный комитет России.

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