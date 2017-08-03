Долг бастующим в Турции ростовским морякам обещают скоро погасить

На днях семь российских моряков судна Whitebox Volga, которое находится в неисправном состоянии в турецком порту Тузла, объявили протест. Всего на судне находятся 11 моряков. Морякам, в числе которых трое ростовчан, в течение полугода не выплачивают заработную плату. У компании образовался долг перед ними в размере более 70 тысяч долларов США.