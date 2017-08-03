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Крупный сбой случился в работе Skype

3 августа 2017, 16:26
Пользователи программы для общения Skype зафиксировали сбои в работе сервиса, информирует РИА "Новости".

"Разработчики программы заявили, что они знают о проблеме и работают над ее устранением. Они рассказали, что у пользователей в это время нет возможности отправлять и получать сообщения", - говорится в публикации.

Отмечается, что больше всего пострадали жители Америки и Европы.

Издание пишет, что текущим летом уже были подобные проблемы. Также появились сбои в отправке сообщений. На устранение неполадок ушло два дня.

Skype появился 14 лет назад. В 2011 году систему выкупил Microsoft за 8,5 миллиарда долларов.

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