Крупный сбой случился в работе Skype

"Разработчики программы заявили, что они знают о проблеме и работают над ее устранением. Они рассказали, что у пользователей в это время нет возможности отправлять и получать сообщения", - говорится в публикации.
Отмечается, что больше всего пострадали жители Америки и Европы.
Издание пишет, что текущим летом уже были подобные проблемы. Также появились сбои в отправке сообщений. На устранение неполадок ушло два дня.
Skype появился 14 лет назад. В 2011 году систему выкупил Microsoft за 8,5 миллиарда долларов.
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