Microsoft планирует дополнить Windows 10 функцией управления взглядом

Posted 3 августа 2017, 10:00
Published 3 августа 2017, 10:00
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Данная опция окажется особенно полезной тем пользователям, которые страдают расстройствами опорно-двигательного аппарата и у них нет возможности пользоваться мышью и клавиатурой при работе с компьютером.
Запустить какое-либо приложение при помощи новой опции можно будет лишь удерживая взгляд на иконке. Аналогичным способом можно будет набирать текст клавиатуре на экране.
Для корректной работы опции управления взглядом пользователю понадобится специальное устройство Tobii Eye Tracker 4C.
Опция может появиться в Windows 10 уже в следующем году.
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