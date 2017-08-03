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Незаконный сельхозрынок разогнали в Батайске

3 августа 2017, 13:03
В Батайске Ростовской области пресекли незаконную торговлю сельхозпродукцией на тротуаре в центре города, информирует мэрия.

"Рейд по пресечению незаконной торговли прошел в субботу. Больше всего нарушителей зафиксировали на улице Кирова и у Торгового кольца", - говорится в сообщении.

У одной из продавщиц попросили показать разрешение на торговлю. Однако у нее не оказалось документов и паспорта. Она собрала кукурузу и начала прятать в багажник припаркованной машины.

Отмечается, что другая продавщица, торгующая яблоками и сливами, заявила, что реализует собственную продукцию. "Что вы ко мне привязались, я что, самая главная нарушительница здесь?", - заявила женщина. Ей предложили заплатить за место на рынке и торговать там.

По данным властей, люди торгуют на тротуаре из-за большей проходимости. Всего во время рейда составили 16 протоколов.

В результате доходы от штрафов поступают в бюджет.

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