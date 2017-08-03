Незаконный сельхозрынок разогнали в Батайске

Отмечается, что другая продавщица, торгующая яблоками и сливами, заявила, что реализует собственную продукцию. "Что вы ко мне привязались, я что, самая главная нарушительница здесь?", - заявила женщина. Ей предложили заплатить за место на рынке и торговать там.