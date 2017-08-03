Незаконный сельхозрынок разогнали в Батайске

"Рейд по пресечению незаконной торговли прошел в субботу. Больше всего нарушителей зафиксировали на улице Кирова и у Торгового кольца", - говорится в сообщении.
У одной из продавщиц попросили показать разрешение на торговлю. Однако у нее не оказалось документов и паспорта. Она собрала кукурузу и начала прятать в багажник припаркованной машины.
Отмечается, что другая продавщица, торгующая яблоками и сливами, заявила, что реализует собственную продукцию. "Что вы ко мне привязались, я что, самая главная нарушительница здесь?", - заявила женщина. Ей предложили заплатить за место на рынке и торговать там.
По данным властей, люди торгуют на тротуаре из-за большей проходимости. Всего во время рейда составили 16 протоколов.
В результате доходы от штрафов поступают в бюджет.
р1