Ростовский ветеринар спас умирающую цирковую носуху

Как заверили в клинике, Рикки поправился, но пока в представлениях участвовать не будет. "Но услышав музыку из своего номера животное подскочило и начало метаться по клетке, из чего ветеринары сделали вывод, что носуха очень скучает по арене", - пишет автор поста.