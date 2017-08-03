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Posted 3 августа 2017, 12:51

Published 3 августа 2017, 12:51

Modified 11 сентября 2022, 16:31

Updated 11 сентября 2022, 16:31

Ростовский ветеринар спас умирающую цирковую носуху

3 августа 2017, 12:51
Ростовские ветврачи вылечили артиста цирка-шапито — носуху по имени Рикки, говорится в микроблоге клиники "Доктора Кротова" в сети Instagram.

Ветеринары рассказали, что в их клинику обратился артист, исполняющий роль клоуна Максимуса и работающий в цирке-шапито. Он рассказал, что его носуха Рикки умирает и ни один специалист не взялся ему помочь. Ростовчане могли видеть Максимуса и его питомца в новогодних представлениях "Тайны джунглей".

К специалистам ростовской ветклики Рикки поступил в тяжелом состоянии. Как уточнили эксперты, у него были обнаружены признаки сердечно-легочной и дыхательной недостаточности, животное теряло сознание, у него появились симптомы поражения гепатобилиарной зоны.

Ветеринары нормализовали дыхание носухи и приступили к симптомативному лечению. Удалось выяснить, что со стороны сердца проблем нет. Постепенно Рикки становилось лучше.

Отмечается, что владелец носухи в это время находился постоянно рядом. Ему пришлось жить какое-то время в машине рядом с клиникой. Потом он каждый день приезжал из Шахт навещать своего любимца.

Как заверили в клинике, Рикки поправился, но пока в представлениях участвовать не будет. "Но услышав музыку из своего номера животное подскочило и начало метаться по клетке, из чего ветеринары сделали вывод, что носуха очень скучает по арене", - пишет автор поста.

р2

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