Ростовский ветеринар спас умирающую цирковую носуху

Posted 3 августа 2017, 12:51
Published 3 августа 2017, 12:51
Modified 11 сентября 2022, 16:31
Updated 11 сентября 2022, 16:31
Ветеринары рассказали, что в их клинику обратился артист, исполняющий роль клоуна Максимуса и работающий в цирке-шапито. Он рассказал, что его носуха Рикки умирает и ни один специалист не взялся ему помочь. Ростовчане могли видеть Максимуса и его питомца в новогодних представлениях "Тайны джунглей".
К специалистам ростовской ветклики Рикки поступил в тяжелом состоянии. Как уточнили эксперты, у него были обнаружены признаки сердечно-легочной и дыхательной недостаточности, животное теряло сознание, у него появились симптомы поражения гепатобилиарной зоны.
Ветеринары нормализовали дыхание носухи и приступили к симптомативному лечению. Удалось выяснить, что со стороны сердца проблем нет. Постепенно Рикки становилось лучше.
Отмечается, что владелец носухи в это время находился постоянно рядом. Ему пришлось жить какое-то время в машине рядом с клиникой. Потом он каждый день приезжал из Шахт навещать своего любимца.
Как заверили в клинике, Рикки поправился, но пока в представлениях участвовать не будет. "Но услышав музыку из своего номера животное подскочило и начало метаться по клетке, из чего ветеринары сделали вывод, что носуха очень скучает по арене", - пишет автор поста.
р2