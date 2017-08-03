Средний размер автокредита в Ростовской области вырос на 10,4%

Posted 3 августа 2017, 12:31
Published 3 августа 2017, 12:31
Modified 1 октября, 14:10
Updated 1 октября, 14:10
По сравнению с прошлогодними данными, показатель вырос на 10,4%. В топ-30 регионов-лидеров по величине средней суммы автокредита, Ростовская область заняла 18 место.
Первое место в данном рейтинге досталось Новосибирской области, где средняя сумма кредита на покупку авто за год выросла почти на четверть. Также в тройку лидеров вошли Кемеровская и Волгоградская области с показателями роста 19% и 17,3% соответственно.
Соседние регионы - Ставропольский край и Воронежская область - также обогнали Ростовскую область по динамике. Так, Ставрополье вошло в топ-10 по динамике размера среднего автокредита с результатом 14,5%, а Воронежская область заняла 13-ю строчку, продемонстрировав рост 12,7%. Краснодарский край разместился лишь на 23 строчке. Средняя сумма кредита на покупку машины на Кубани составила 766,3 тысячи рублей, а динамика — 9,2%.
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