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Posted 3 августа 2017, 12:31

Published 3 августа 2017, 12:31

Modified 1 октября, 14:10

Updated 1 октября, 14:10

Средний размер автокредита в Ростовской области вырос на 10,4%

3 августа 2017, 12:31
Средний размер кредита, выданного заемщикам Ростовской области на покупку машины, по итогам второго квартала превысил 690,4 тысячи рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с прошлогодними данными, показатель вырос на 10,4%. В топ-30 регионов-лидеров по величине средней суммы автокредита, Ростовская область заняла 18 место.

Первое место в данном рейтинге досталось Новосибирской области, где средняя сумма кредита на покупку авто за год выросла почти на четверть. Также в тройку лидеров вошли Кемеровская и Волгоградская области с показателями роста 19% и 17,3% соответственно.

Соседние регионы - Ставропольский край и Воронежская область - также обогнали Ростовскую область по динамике. Так, Ставрополье вошло в топ-10 по динамике размера среднего автокредита с результатом 14,5%, а Воронежская область заняла 13-ю строчку, продемонстрировав рост 12,7%. Краснодарский край разместился лишь на 23 строчке. Средняя сумма кредита на покупку машины на Кубани составила 766,3 тысячи рублей, а динамика — 9,2%.

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#Анна Петрова#Экономика#Новости
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