Средний размер автокредита в Ростовской области вырос на 10,4%

Соседние регионы - Ставропольский край и Воронежская область - также обогнали Ростовскую область по динамике. Так, Ставрополье вошло в топ-10 по динамике размера среднего автокредита с результатом 14,5%, а Воронежская область заняла 13-ю строчку, продемонстрировав рост 12,7%. Краснодарский край разместился лишь на 23 строчке. Средняя сумма кредита на покупку машины на Кубани составила 766,3 тысячи рублей, а динамика — 9,2%.