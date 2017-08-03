В КНР появится автомат по реализации авто

Posted 3 августа 2017, 09:16
Published 3 августа 2017, 09:16
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Клиенты при помощи телефона смогут выбрать транспорт и заплатить за него. Через некоторое время машина в автомате спустится на первый этаж", - говорится в сообщении.
Отмечается, что процесс приобретения машины будет не сложнее покупки напитка. Доступ к покупке предоставят только клиентам, у которых хороший рейтинг на Alibaba.
Издание пишет, что аналогичный автомат был открыт в Сингапуре в 2017 году.
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