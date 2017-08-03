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Posted 3 августа 2017, 09:16

Published 3 августа 2017, 09:16

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

В КНР появится автомат по реализации авто

3 августа 2017, 09:16
Интернет-организация в Китае Alibaba Group планирует в 2017 году открыть автомат по продаже машин, информирует РИА "Новости".

"Клиенты при помощи телефона смогут выбрать транспорт и заплатить за него. Через некоторое время машина в автомате спустится на первый этаж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс приобретения машины будет не сложнее покупки напитка. Доступ к покупке предоставят только клиентам, у которых хороший рейтинг на Alibaba.

Издание пишет, что аналогичный автомат был открыт в Сингапуре в 2017 году.

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Вы хотите, чтобы в России был такой автомат?
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