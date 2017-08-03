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Posted 3 августа 2017, 07:46

Published 3 августа 2017, 07:46

Modified 1 октября, 15:30

Updated 1 октября, 15:30

В Ростове организуют общегородской субботник

3 августа 2017, 07:46
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону 12 августа состоится общегородской субботник, на него пригласили всех желающих, информирует горадминистрация.

"Работы организуют во всех районах. Знаковым местом станет территория Александровской рощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботнике поучаствуют сотрудники горадминистрации, компании, юрлица, бизнесмены, также задействуют управляющие организации.

Подобные уборки территорий проходят в городе на постоянной основе. Ранее в городе прошел субботник на городских кладбищах. На Братском кладбище собрали две тонны мусора.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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