Фонд Водяновой опроверг нарушения при строительстве площадки в Ростове

Недавно в Сети было опубликовано видео, на котором местный житель приглашает главу фонда Наталью Водянову приехать в Ростов, чтобы она лично убедилась в том, с какими нарушениями ведется строительство детской площадки. Ростовчане выступили против строительства детской площадки, так как для этого якобы придется вырубить большое количество зеленых деревьев.