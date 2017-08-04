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Фонд Водяновой опроверг нарушения при строительстве площадки в Ростове

4 августа 2017, 11:26
Фонд "Обнаженные сердца" Натальи Водяновой прокомментировал жалобы жителей Ростова-на-Дону по поводу нарушений при строительстве детской площадки в парке имени Чуковского, следует из официального ответа фонда на запрос RostovGazeta.

Недавно в Сети было опубликовано видео, на котором местный житель приглашает главу фонда Наталью Водянову приехать в Ростов, чтобы она лично убедилась в том, с какими нарушениями ведется строительство детской площадки. Ростовчане выступили против строительства детской площадки, так как для этого якобы придется вырубить большое количество зеленых деревьев.

В ответ на запрос RostovGazeta фонд "Обнаженные сердца" подчеркнул, что организация следует законодательству РФ, поэтому установка детских площадок осуществляется только при наличии всех необходимых разрешений.

"Представители Управления благоустройства Октябрьского района Ростова заверили нас, что они получили все необходимые согласования и разрешения, и что площадка возводится с соблюдением всех норм", - сообщили в фонде.

В тексте отмечается, что вырубке подлежат только те деревья, которые либо потеряли жизнеспособность, декоративность и другие полезные свойства, либо представляют угрозу.

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