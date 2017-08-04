rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 августа 2017, 14:16

Published 4 августа 2017, 14:16

Modified 1 октября, 13:28

Updated 1 октября, 13:28

Молодежка ФК "Ростов" не смогла обыграть "Анжи"

4 августа 2017, 14:16
Молодежный состав футбольного клуба "Ростов" в пятницу сыграл вничью с командой "Анжи", сообщается на сайте ростовской команды.

"Игра состоялась в Каспийске. Итоговый счет - 2:2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на счету ростовчан 6 очков.

Основные составы команд также сыграют в пятницу. Это будет выездной матч для "Ростова". Игра начнется в 20.00 мск.

р1

#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика