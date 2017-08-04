Молодежка ФК "Ростов" не смогла обыграть "Анжи"

Posted 4 августа 2017, 14:16
Published 4 августа 2017, 14:16
Modified 1 октября, 13:28
Updated 1 октября, 13:28
"Игра состоялась в Каспийске. Итоговый счет - 2:2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас на счету ростовчан 6 очков.
Основные составы команд также сыграют в пятницу. Это будет выездной матч для "Ростова". Игра начнется в 20.00 мск.
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