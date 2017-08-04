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Posted 4 августа 2017, 13:24

Published 4 августа 2017, 13:24

Modified 1 октября, 13:58

Updated 1 октября, 13:58

Наркотики в тапочках пытались передать в колонию под Ростовом

4 августа 2017, 13:24
В Ростовской области жительница Каменска-Шахтинского пыталась передать в колонию тапочки, в которых находились наркотики, информирует в пятницу ГУФСИН РФ по региону.

"Женщина отправила бандероль на имя 23-летнего мужчины, осужденного за разбой. Посылку осмотрели с использованием собаки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тапочках под стельками нашли салфетки, пропитанные жидкостью, предположительно наркотического содержания.

К месту инцидента вызвали полицейских. Сейчас проводится проверка. Вещество отправили на экспертизу.

Колония находится в Шахтах.

Р1

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