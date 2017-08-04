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Posted 4 августа 2017, 14:26

Published 4 августа 2017, 14:26

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

"Офис болельщика" откроет ГК "Ростов-Дон"

4 августа 2017, 14:26
Гандбольный клуб "Ростов-Дон" в пятницу откроет "Офис болельщика", мероприятие начнется в 18.30 мск, сообщается в соцсети "ВКонтакте", в группе команды.

"В мероприятии поучаствуют игроки клуба. Посетители смогут взять у них автографы", - сказано в публикации.

Отмечается, что вскоре команда отправится на первый сбор в Германию. На церемонии открытия разыграют призы и подарки.

Помимо этого, владельцы абонементов минувшего сезона смогут выкупить свои места. С 15 августа организуют свободную продажу.

Офис располагается в переулке Халтуринском.

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