"Офис болельщика" откроет ГК "Ростов-Дон"

Posted 4 августа 2017, 14:26
Published 4 августа 2017, 14:26
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"В мероприятии поучаствуют игроки клуба. Посетители смогут взять у них автографы", - сказано в публикации.
Отмечается, что вскоре команда отправится на первый сбор в Германию. На церемонии открытия разыграют призы и подарки.
Помимо этого, владельцы абонементов минувшего сезона смогут выкупить свои места. С 15 августа организуют свободную продажу.
Офис располагается в переулке Халтуринском.
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