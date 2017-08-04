Трех ростовчан осудили за кражу у дольщиков 224 миллионов рублей

"Суд установил, что глава компании "Сигма" вместе с двумя знакомыми с 2007 года в течение 7 лет продали 163 гражданам квартиры. Однако компания не имела разрешения на строительство объектов", - говорится в публикации.
Отмечается, что мужчины получили почти 222 миллиона рублей. Деньги в кассу компании они не внесли.
Кроме того, двое из осужденных похитили еще 3,5 миллиона рублей под предлогом передачи права собственности на квартиры в строящихся домах в Батайске и поселке Верхнетемерницкий.
Один из фигурантов дела привлек 1,3 миллиона рублей с граждан под предлогом строительства многоквартирного дома. Для этого он начал стройработы.
В результате суд приговорил обвиняемых к срокам 3 года 8 месяцев колонии, 4 года и 4,5 года заключения.
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