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Трех ростовчан осудили за кражу у дольщиков 224 миллионов рублей

4 августа 2017, 17:36
В Ростове-на-Дону суд приговорил к срокам до 4,5 года колонии троих человек, которые украли 224 миллиона рублей у граждан при строительстве жилья, информирует в пятницу региональная прокуратура.

"Суд установил, что глава компании "Сигма" вместе с двумя знакомыми с 2007 года в течение 7 лет продали 163 гражданам квартиры. Однако компания не имела разрешения на строительство объектов", - говорится в публикации.

Отмечается, что мужчины получили почти 222 миллиона рублей. Деньги в кассу компании они не внесли.

Кроме того, двое из осужденных похитили еще 3,5 миллиона рублей под предлогом передачи права собственности на квартиры в строящихся домах в Батайске и поселке Верхнетемерницкий.

Один из фигурантов дела привлек 1,3 миллиона рублей с граждан под предлогом строительства многоквартирного дома. Для этого он начал стройработы.

В результате суд приговорил обвиняемых к срокам 3 года 8 месяцев колонии, 4 года и 4,5 года заключения.

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