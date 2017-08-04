Уголовное дело возбудили о нападении на дом главреда RostovGazeta

Неизвестные около полуночи разбили камнями окна первого этажа дома, а также повредили автомобиль. В результате инцидента никто не был ранен.
"Дело возбуждено по статье 167 УК РФ об умышленном уничтожении имущества, которое привело к значительному ущербу", - сказал собеседник агентства. По данной статье злоумышленникам грозит до двух лет тюрьмы.
Нападение может быть связано с профессиональной деятельностью сотрудников издания RostovGazeta, которое опубликовало ряд острых материалов. В настоящее время корреспонденты издания работают над несколькими расследованиями, в том числе о деятельности строительной компании "ЮгСтройИнвест" (ЮСИ, застройщик микрорайона Красный Аксай в Ростове - прим. ред.).
В июле правоохранительные органы обнародовали информацию о расследовании дел, связанных с дочерними структурами "ЮгСройИнвеста", после чего сотрудник службы безопасности компании потребовал от RostovGazeta снять материал об этом и предупредил о возможных последствиях.