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Уголовное дело возбудили о нападении на дом главреда RostovGazeta

4 августа 2017, 17:06
Полиция возбудила уголовное дело о нападении на дом главреда агентства RostovGazeta Сергея Рудковского в городе Аксай Ростовской области 27 июля, сообщил RostovGazeta представитель отдела МВД России по Аксайскому району.

Неизвестные около полуночи разбили камнями окна первого этажа дома, а также повредили автомобиль. В результате инцидента никто не был ранен.

"Дело возбуждено по статье 167 УК РФ об умышленном уничтожении имущества, которое привело к значительному ущербу", - сказал собеседник агентства. По данной статье злоумышленникам грозит до двух лет тюрьмы.

Нападение может быть связано с профессиональной деятельностью сотрудников издания RostovGazeta, которое опубликовало ряд острых материалов. В настоящее время корреспонденты издания работают над несколькими расследованиями, в том числе о деятельности строительной компании "ЮгСтройИнвест" (ЮСИ, застройщик микрорайона Красный Аксай в Ростове - прим. ред.).

В июле правоохранительные органы обнародовали информацию о расследовании дел, связанных с дочерними структурами "ЮгСройИнвеста", после чего сотрудник службы безопасности компании потребовал от RostovGazeta снять материал об этом и предупредил о возможных последствиях.

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