В Москве начались войны за парковки между должниками и кредитором

Как пишут «Новые Известия», москвичи сообщили Кобзону, что начиная с 17 июня 2017 года их гаражи неоднократно атаковали неизвестные люди. Незнакомцы были одеты в черную форму и разгрузочные жилеты. До 15 июля рейдеров останавливали полицейские. Однако в тот день на захват парковочных мест приехало около 100 человек кавказской национальности. В руках у нападавших были ломы, цепи и монтировки. Кавказцы представились сотрудниками ГУП «Дирекция гаражного строительства». Вызванные жильцами сотрудники ОМВД «Замоскворечье» не стали задерживать налетчиков. Жители домов, воспрепятствовавшие захвату арендованных ими мест для парковки, теперь боятся появляться на улице.
Возможно, сотрудников правоохранительных органов предупредили, что лица кавказской национальности приехали решать конфликт между двумя хозяйствующими структурами - «МЭК» (подрядчика) со своим заказчиком - ГУП «ДГС города Москвы».
По словам главы холдинга «МЭК» Александра Купчина, в 2011 году его компания победила в конкурсе на право эксплуатации порядка 70 000 машино-мест, которые были в собственности Москвы. Большое число этих стоянок находилось в очень плохом состоянии. Одни из них были подтоплены, вторые — не достроены. Власти столицы ничего не делали для того, чтобы исправить ситуацию. Гаражи все же были переданы «МЭК». Холдинг обязался самостоятельно починить полученные объекты. За шесть лет компания израсходовала на приведение гаражей в порядок примерно 650 миллионов рублей. Возвратить потраченные средства за счет сдачи в аренду машино-мест «МЭК» не смог. В договоре было прописано, что деньги за аренду мест на парковке переправляются ГУПу. Последний должен был возмещать «МЭК» ее траты, однако этого не происходило. Долги ГУПа перед «МЭК» постоянно росли. В 2014 году куратором ГУПа назначили заместителя руководителя Департамента градостроительной политики Москвы П.А. Батайкина. Тот пообещал кредитору расплатиться. Дела у ГУПа шли плохо. Батайкин продолжил пользоваться технической поддержкой «МЭК» за ее же счет. За три года своего кураторства Батайкин улучшить финансовое положение ГУПа не смог. Отношения между «МЭК» и ГУП испортились окончательно. О возврате долга речь даже не заходила, а ГУП начал расторгать договор со своим кредитором, пытаясь таким образом убрать его с рынка парковок.
В 2016 году ГУП получил из бюджета субсидию в размере четырех миллиардов рублей. Именно это спасло его от банкротства. Получив средства ГУП все равно не стал расплачиваться с «МЭК» по долгам. Свое предприятие Батайкин также «оздоравливать» не спешит. Деньги между собой поделили чиновники и «сговорчивые» кредиторы.
Недавно депутат Госдумы Леонид Черкесов обратился в Генпрокуратуру и Счетную палату РФ с требованием проверить, на что были потрачены субсидии, которые получил ГУП «ДГС». Войны за московские парковки продолжаются.