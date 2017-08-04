В Москве начались войны за парковки между должниками и кредитором

По словам главы холдинга «МЭК» Александра Купчина, в 2011 году его компания победила в конкурсе на право эксплуатации порядка 70 000 машино-мест, которые были в собственности Москвы. Большое число этих стоянок находилось в очень плохом состоянии. Одни из них были подтоплены, вторые — не достроены. Власти столицы ничего не делали для того, чтобы исправить ситуацию. Гаражи все же были переданы «МЭК». Холдинг обязался самостоятельно починить полученные объекты. За шесть лет компания израсходовала на приведение гаражей в порядок примерно 650 миллионов рублей. Возвратить потраченные средства за счет сдачи в аренду машино-мест «МЭК» не смог. В договоре было прописано, что деньги за аренду мест на парковке переправляются ГУПу. Последний должен был возмещать «МЭК» ее траты, однако этого не происходило. Долги ГУПа перед «МЭК» постоянно росли. В 2014 году куратором ГУПа назначили заместителя руководителя Департамента градостроительной политики Москвы П.А. Батайкина. Тот пообещал кредитору расплатиться. Дела у ГУПа шли плохо. Батайкин продолжил пользоваться технической поддержкой «МЭК» за ее же счет. За три года своего кураторства Батайкин улучшить финансовое положение ГУПа не смог. Отношения между «МЭК» и ГУП испортились окончательно. О возврате долга речь даже не заходила, а ГУП начал расторгать договор со своим кредитором, пытаясь таким образом убрать его с рынка парковок.