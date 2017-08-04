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Posted 4 августа 2017, 11:58

Published 4 августа 2017, 11:58

Modified 1 октября, 14:45

Updated 1 октября, 14:45

В России стартовали продажи кроссовера нового Hyundai Creta

4 августа 2017, 11:58
Корейский автопроизводитель Hyundai объявил о начале продаж кроссовера Creta модельного ряда 2018 года, пишет "Российская газета".

Так, компектации Start, Active, Comfort были дополнены версией Travel, включающей шесть подушек безопасности, задний парктроник, колеса 16-дюймов, ходовые огни со светодиодами и оптитронную комбинацию приборов.

Стоимость самой "навороченной" комплектации достигает 1,35 миллиона рублей. Впрочем, покупателям предлагается дополнить версию пакетами опций Style и Advanced, по цене 75 и 50 тысяч рублей соответственно.

Базовая версия Start поступила в продажу по цене от 799,9 тысячи рублей, Active покупатели могут купить от 899,9 тысячи рублей. Версия Comfort была дополнена производителем легкосплавными 17-дюймовыми дисками, кожаной отделкой салона и подогревом руля. Стоимость комплектации начинается от 989,9 тысячи рублей.

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#Анна Петрова#Технологии#Новости
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