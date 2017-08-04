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В Ростовской области откроют стелу с именами Героев Советского Союза

4 августа 2017, 09:22
В Ростовской области 1 сентября будет открыта мемориальная стела с именами 277 Героев Советского Союза и 48 героев РФ, информирует правительство региона.

"На стеле укажут имена тех людей, которые служили в четвертой Краснознаменной армии ВВС и ПВО. Монумент появится возле штаба армии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 сентября на аэродроме Ростов-Центральный состоится авиационно-спортивный праздник. Посетители смогут увидеть технику, а также полеты "Русских витязей" и вертолетов "Беркут".

Аналогичная акция состоится и на набережной реки Дон 3 сентября. Кроме того, в сентябре состоятся различные мероприятия в честь 80-летия области. Сейчас власти работают над вопросами безопасности и транспортной доступности.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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