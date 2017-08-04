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Posted 4 августа 2017, 05:18

Published 4 августа 2017, 05:18

Modified 1 октября, 14:43

Updated 1 октября, 14:43

В Шахтах до сентября установят новые знаки

4 августа 2017, 05:18
В Шахтах Ростовской области к 1 сентября специалисты установят в городе около 200 новых знаков, информирует мэрия.

"Сейчас идет работа по замене дорожных знаков на знаки, которые отвечают современным требованиям. Они появятся в проездах примыкающих к зданиям образовательных учреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти мероприятия проводятся в рамках приведения пешеходных переходов к новым страндартам. Работы будут завершены к осени.

Ранее при въезде в город рабочие установили новые знаки, один из которых означает запрет остановки.

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