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Банда воровала монетоприемники из автоматов по продаже воды в Таганроге

5 августа 2017, 15:07
В Таганроге Ростовской области задержали двух человек за серию краж монетоприемников из автоматов по реализации питьевой воды, информирует в субботу региональное УМВД РФ.

"Было установлено, что в темное время суток подозреваемые демонтировали монетоприемники из автоматов. Всего зафиксировали пять таких случаев. В устройствах находились деньги", - говорится в сообщении.

По факту краж завели уголовное дело. Задержанные находятся под подпиской о невыезде. Сейчас специалисты устанавливают сумму ущерба.

Ранее в Ростове арестовали гендиректора банка за мошенничество в 120 миллионов рублей. По данным полиции, он помог бизнесмену получить кредит по фальшивым документам.

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#Новости#Происшествия
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