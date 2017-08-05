Банда воровала монетоприемники из автоматов по продаже воды в Таганроге

"Было установлено, что в темное время суток подозреваемые демонтировали монетоприемники из автоматов. Всего зафиксировали пять таких случаев. В устройствах находились деньги", - говорится в сообщении.
По факту краж завели уголовное дело. Задержанные находятся под подпиской о невыезде. Сейчас специалисты устанавливают сумму ущерба.
Ранее в Ростове арестовали гендиректора банка за мошенничество в 120 миллионов рублей. По данным полиции, он помог бизнесмену получить кредит по фальшивым документам.
р1