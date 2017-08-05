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Posted 5 августа 2017, 07:41

Published 5 августа 2017, 07:41

Modified 1 октября, 13:45

Updated 1 октября, 13:45

Под Ростовом поезд сбил мужчину, перебегавшего пути

5 августа 2017, 07:41
В Ростовской области на станции Хапры-Синявская пассажирский электропоезд сбил мужчину, потерпевший погиб, информирует Южное управление на транспорте СКР.

"Было установлено, что 23-летний парень перебегал пути в запрещенной зоне. Машинист затормозил, однако столкновения предотвратить не удалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что станция находится в черте хутора Калинин. Инцидент произошел утром в пятницу.

Специалисты уже осмотрели место случившегося. Сейчас проводятся проверочные мероприятия.

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