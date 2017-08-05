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Posted 5 августа 2017, 07:43

Published 5 августа 2017, 07:43

Modified 17 сентября 2022, 14:39

Updated 17 сентября 2022, 14:39

Под Ростовом задержали женщину, которая закопала ребенка после родов

5 августа 2017, 07:43
В Ростовской области задержали жительницу Морозовска, которая родила дома ребенка и закопала, информирует региональное УМВД со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"По словам 38-летней задержанной, она родила дома сына, далее закопала его недалеко от места жительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемую доставили в отдел полиции. Во время ее розысков специалисты проверили женщин, которые состояли на учете по беременности, также они опросили местных жителей.

По информации регионального УСКР, по факту случившегося завели уголовное дело. Максимальное наказание - 5 лет колонии.

Напомним, тело ребенка обнаружили в зарослях кустарника рядом с привокзальной площадью. Трупу успели нанести повреждения собаки.

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