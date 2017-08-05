Под Ростовом задержали женщину, которая закопала ребенка после родов

Posted 5 августа 2017, 07:43
Published 5 августа 2017, 07:43
Modified 17 сентября 2022, 14:39
Updated 17 сентября 2022, 14:39
"По словам 38-летней задержанной, она родила дома сына, далее закопала его недалеко от места жительства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемую доставили в отдел полиции. Во время ее розысков специалисты проверили женщин, которые состояли на учете по беременности, также они опросили местных жителей.
По информации регионального УСКР, по факту случившегося завели уголовное дело. Максимальное наказание - 5 лет колонии.
Напомним, тело ребенка обнаружили в зарослях кустарника рядом с привокзальной площадью. Трупу успели нанести повреждения собаки.
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