Алкоголь в стекле запретят продавать у "Ростов-арены" и "Театралки" на ЧМ

В Ростове-на-Дону во время проведения ЧМ-18 запретят продавать алкоголь в стеклянной таре на нескольких объектах, в том числе у стадиона "Ростов-Арена" и Театральной площади, информирует правительство региона.