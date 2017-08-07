Алкоголь в стекле запретят продавать у "Ростов-арены" и "Театралки" на ЧМ

"Накануне проведения матчей и в день игр запрещено продавать и употреблять алкоголь в стеклянных бутылках. Запрет распространяется на радиус двух километров от объектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к таким объектам также относятся железнодорожный вокзал в Ростове, "Донавтовокзал", стадионы "Локомотив" в Таганроге, "Труд", "Олимп-2", "Ростдонавтовокзал", аэропорт Платов.
Также в этот список попали ростовский стадион спортклуба армии Северо-Кавказского военного округа и спорткомплекс имени Лакомова в Азове.
Напомним, в данный момент к чемпионату в донской столице строятся новые стадион и аэропорт. Их сдадут в эксплуатацию в 2017 году.
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