Каждый шестой полис ОСАГО в Ростовской области оформляется онлайн

По итогам 7 месяцев Ростовская область вошла в топ-10 регионов по продажам е-ОСАГО. С января по август жители области оформили 90,9 тысячи е-полисов. Первая строчка рейтинга досталась соседнему Краснодарскому краю, жители которого оформили е-полис в 2017 году свыше 165,2 тысячи раз. На втором месте оказалась Свердловская область с показателем 131,5 тысячи электронных договоров "автогражданки", Воронежская — на третьем (120,7 тысячи е-полисов). Далее, на четвертой позиции, разместился Дагестан, замыкает пятерку — Москва.