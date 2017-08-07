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Posted 7 августа 2017, 12:51

Published 7 августа 2017, 12:51

Modified 1 октября, 15:17

Updated 1 октября, 15:17

Каждый шестой полис ОСАГО в Ростовской области оформляется онлайн

7 августа 2017, 12:51
За 6 месяцев 2016 года в Ростовской области было оформлено свыше 502,7 договоров обязательного страхования автогражданской ответственности, следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

При этом через сайты страховых компаний автовладельцы заключили 76,9 тысячи договоров "автогражданки", доля е-полисов в общем объеме составила 15,3%.

По итогам 7 месяцев Ростовская область вошла в топ-10 регионов по продажам е-ОСАГО. С января по август жители области оформили 90,9 тысячи е-полисов. Первая строчка рейтинга досталась соседнему Краснодарскому краю, жители которого оформили е-полис в 2017 году свыше 165,2 тысячи раз. На втором месте оказалась Свердловская область с показателем 131,5 тысячи электронных договоров "автогражданки", Воронежская — на третьем (120,7 тысячи е-полисов). Далее, на четвертой позиции, разместился Дагестан, замыкает пятерку — Москва.

Ростовская область оказалась на 10 месте данного рейтинга.

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#Анна Петрова#Экономика#Новости
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