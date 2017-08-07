Каждый шестой полис ОСАГО в Ростовской области оформляется онлайн

Posted 7 августа 2017, 12:51
Published 7 августа 2017, 12:51
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
При этом через сайты страховых компаний автовладельцы заключили 76,9 тысячи договоров "автогражданки", доля е-полисов в общем объеме составила 15,3%.
По итогам 7 месяцев Ростовская область вошла в топ-10 регионов по продажам е-ОСАГО. С января по август жители области оформили 90,9 тысячи е-полисов. Первая строчка рейтинга досталась соседнему Краснодарскому краю, жители которого оформили е-полис в 2017 году свыше 165,2 тысячи раз. На втором месте оказалась Свердловская область с показателем 131,5 тысячи электронных договоров "автогражданки", Воронежская — на третьем (120,7 тысячи е-полисов). Далее, на четвертой позиции, разместился Дагестан, замыкает пятерку — Москва.
Ростовская область оказалась на 10 месте данного рейтинга.
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