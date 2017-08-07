"Ростелеком" провел Интернет в 179 населенных пунктах Ростовской области

"Специалисты проложили свыше двух тысяч километров оптических линий связи. В каждом населенном пункте проживают от 250 до 500 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2017 году доступ в Интернет появится в еще 19 населенных пунктах. Для этого проложат более 300 километров оптических линий.
Ранее директор ростовского филиала организации Сергей Алхасов говорил, что скоростной Интернет в ближайшие два года в рамках проекта УЦН появится в 394 деревнях и селах донского региона. По его словам, в сельской местности ставят Wi-Fi точку, расположенную в удобном для всех месте.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг платного телевидения и доступа в Интернет.