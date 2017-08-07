"Ростелеком" провел Интернет в 179 населенных пунктах Ростовской области

Ранее директор ростовского филиала организации Сергей Алхасов говорил, что скоростной Интернет в ближайшие два года в рамках проекта УЦН появится в 394 деревнях и селах донского региона. По его словам, в сельской местности ставят Wi-Fi точку, расположенную в удобном для всех месте.