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"Ростелеком" провел Интернет в 179 населенных пунктах Ростовской области

7 августа 2017, 09:24
В Ростовской области компания "Ростелеком" обеспечила Интернетом 179 населенных пункта в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН), информирует пресс-служба организации.

"Специалисты проложили свыше двух тысяч километров оптических линий связи. В каждом населенном пункте проживают от 250 до 500 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2017 году доступ в Интернет появится в еще 19 населенных пунктах. Для этого проложат более 300 километров оптических линий.

Ранее директор ростовского филиала организации Сергей Алхасов говорил, что скоростной Интернет в ближайшие два года в рамках проекта УЦН появится в 394 деревнях и селах донского региона. По его словам, в сельской местности ставят Wi-Fi точку, расположенную в удобном для всех месте.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг платного телевидения и доступа в Интернет.

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