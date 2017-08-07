Сотни домов попадут под отключения света в Ростове в августе

Posted 7 августа 2017, 06:33
Published 7 августа 2017, 06:33
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
В понедельник электричество выключили на улицах Дарвина, Мадояна, Сормовская, Долгожданная, Первая, Вторая Баррикадная, Ленинградская, Спартаковская, Товарищеская, площади Круглая, в переулках Старобельский, Перовский.
С понедельника по среду каждый день электричество будут выключать по улицам Дарвина, Песчанокопская, Лучевая, Белорусская, Киргизская, Кременчугская, переулкам Донецкий, Игарский.
До пятницы ежедневно свет будут выключать на улицах Белорусская, Киргизская, в переулках Хибинский, Кубанский, Манычский, Сальский, Медведицкий, Хоперский, Донецкий, Игарский, Днепровский.
С 7 по 18 августа каждый день света не будет на улицах Коминтерна, Парижской Коммуны, Первая Краснодарская, в переулке Таджикский.
Кроме того, 8 августа свет выключат на улице Третья Кольцевая, площади Круглая, 9 августа - на улицах Штахановского, 13-ая, 15-я, 11-я Линия и Мясникова.
С 10 по 11 августа электричества не будет по улицам Селиванова, Ищенко, Ивахненко, Промышленная, Инструментальная, Кржижановского, Герцена, Владиленская, Якуба Колоса, Гельца, Шатурская, Солидарности, Детская, в переулках Столярный, Норильский, Боковский.
Также 10 августа свет выключат на улицах 7-я, 9-я, 11-я Линия, Мясникова, Закруткина. На следующий день электричества не будет на улицах Мясникова, 11-я, 13-я, 15-я Линия, в переулке Днепровский.
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