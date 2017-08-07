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Posted 7 августа 2017, 06:33

Published 7 августа 2017, 06:33

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Сотни домов попадут под отключения света в Ростове в августе

7 августа 2017, 06:33
Сюжет
Новости Ростова
До середины августа в Ростове-на-Дону будут проходить отключения света, ограничения затронут множество улиц, информирует горадминистрация.

В понедельник электричество выключили на улицах Дарвина, Мадояна, Сормовская, Долгожданная, Первая, Вторая Баррикадная, Ленинградская, Спартаковская, Товарищеская, площади Круглая, в переулках Старобельский, Перовский.

С понедельника по среду каждый день электричество будут выключать по улицам Дарвина, Песчанокопская, Лучевая, Белорусская, Киргизская, Кременчугская, переулкам Донецкий, Игарский.

До пятницы ежедневно свет будут выключать на улицах Белорусская, Киргизская, в переулках Хибинский, Кубанский, Манычский, Сальский, Медведицкий, Хоперский, Донецкий, Игарский, Днепровский.

С 7 по 18 августа каждый день света не будет на улицах Коминтерна, Парижской Коммуны, Первая Краснодарская, в переулке Таджикский.

Кроме того, 8 августа свет выключат на улице Третья Кольцевая, площади Круглая, 9 августа - на улицах Штахановского, 13-ая, 15-я, 11-я Линия и Мясникова.

С 10 по 11 августа электричества не будет по улицам Селиванова, Ищенко, Ивахненко, Промышленная, Инструментальная, Кржижановского, Герцена, Владиленская, Якуба Колоса, Гельца, Шатурская, Солидарности, Детская, в переулках Столярный, Норильский, Боковский.

Также 10 августа свет выключат на улицах 7-я, 9-я, 11-я Линия, Мясникова, Закруткина. На следующий день электричества не будет на улицах Мясникова, 11-я, 13-я, 15-я Линия, в переулке Днепровский.

р1

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#Новости Ростова#Новости
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