Телевидение осталось главным источником информации для жителей РФ — ВЦИОМ

"Для получения информации 69% жителей страны включают центральное ТВ. Однако пять лет назад этот показатель составлял 78%", - говорится в сообщении.
При этом 44% россиян смотрят региональное телевидение. Часто смотрят федеральные каналы 87% человек, в группе респонденты старше 60 лет. Данный показатель составил 48% для людей в возрасте от 18 до 24 лет.
Отмечается, что в Интернете получают информацию 82% жителей РФ в возрасте от 18 до 24 лет и 59% - от 25 до 34 лет.
Удалось выяснить, что от ТВ отстают газеты и журналы. Федеральную прессу на постоянно основе читают 25% россиян.
В опросе поучаствовали 1,6 тысячи человек из более чем 45 субъектов РФ.
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