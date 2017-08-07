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Posted 7 августа 2017, 07:03

Published 7 августа 2017, 07:03

Modified 1 октября, 14:33

Updated 1 октября, 14:33

В Ростовской области в 2017 году забраковали 53 партии сомнительной рыбы

7 августа 2017, 07:03
В Ростовской области с начала текущего года по результатам проверок специалистами было забраковано 53 партии рыбной продукции общим весом более 470 килограммов, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

"В результате проверок было составлено 308 протоколов о нарушениях. Всего наложили 75 штрафов на сумму 481 тысячу рублей", - говорится в сообщении.

За этот период специалисты проверили более 50 компаний, в том числе производителей рыбной продукции и торговых точек. Было исследовано 1,5 тысячи проб продукции. По микробиологическим показателям не соответствовали нормам 15% товара.

Отмечается, что эксперты выявляли нарушение температурного режима, продажу просроченного товара, а также непредоставление покупателю необходимой информации о продукции.

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