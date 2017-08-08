Дело возбудили против главы поселения на Дону, "нагнувшего" бизнесменов

Расследование показало, что в ноябре прошлого года Аксенов предложил нескольким бизнесменам, торгующим цветами у сквера Петра и Февронии в поселке Усть-Донецкий, благоустроить эту территорию. По версии следователей, глава поселения попросил оплатить постройку трех кованных металлических лавочек, которые стоят 270 тысяч рублей.