Огромные пробки образовались на Малиновского в Ростове из-за ремонта

Posted 8 августа 2017, 11:40
Published 8 августа 2017, 11:40
Modified 1 октября, 14:37
Updated 1 октября, 14:37
В сторону улицы Кедровой пробка начинается от пересечения с улицей 339-й Стрелковой дивизии. Машины едут со скоростью 3 километра в час. В обратную сторону скорость потока составляет 5 километров в час.
Также пробка продолжается при повороте на улицу Доватора. В этих зонах на карте стоят значки, означающие, что ведутся дорожные работы.
Ранее местная жительница попросила властей обязать подрядчика проводить ремонтные работы в ночное время, чтобы не возникали заторы.
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