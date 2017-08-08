Российский спутник "Маяк" не сумел запустить отражатель на орбите

По его словам, отрицательный результат опыт космического аппарата будет учтен в работе над будущими проектами. Сбой в работе спутника мог произойти из-за возможного брака в конструкции спутника или внешнего воздействия в момент, когда аппарат был выведен на орбиту.
Напомним, что 14 июля с космодрома Байконур был произведен старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 73 космическими аппаратами. В первую очередь на орбиту был выведен аппарат "Канопус-В-ИК" , предназначенный для наблюдений лесных пожаров из космоса.
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