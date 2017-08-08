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Posted 8 августа 2017, 14:48

Published 8 августа 2017, 14:48

Modified 11 сентября 2022, 15:48

Updated 11 сентября 2022, 15:48

Ростовчане проедут по всем мемориалам ВОВ от Грузии до Новороссийска

8 августа 2017, 14:48
Сюжет
Новости Ростова
Жители Ростова-на-Дону в ходе патриотической акции "Дороги славы – наша история" посетят мемориалы ВОВ в нескольких городах, информирует во вторник горадминистрация.

"Делегация прибудет с визитами в города Назрань, Магас, Владикавказ, Тбилиси, Гюмри, Ереван, Новороссийск. Участники посетят мемориалы и музеи времен ВОВ", - говорится в сообщении.

Также ростовчане встретятся с ветеранскими и молодежными организациями. Отмечается, что подобные мероприятия проводятся для патриотического воспитания молодежи.

Отмечается, что начало акции назначено на среду на 10.00 мск. Участники возложат цветы к стеле на проспекте Шолохова.

Кроме того, в 15.00 в окружном Доме офицеров состоится торжественное собрание.

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