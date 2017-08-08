Ростовчане проедут по всем мемориалам ВОВ от Грузии до Новороссийска

Posted 8 августа 2017, 14:48
Published 8 августа 2017, 14:48
Modified 11 сентября 2022, 15:48
Updated 11 сентября 2022, 15:48
"Делегация прибудет с визитами в города Назрань, Магас, Владикавказ, Тбилиси, Гюмри, Ереван, Новороссийск. Участники посетят мемориалы и музеи времен ВОВ", - говорится в сообщении.
Также ростовчане встретятся с ветеранскими и молодежными организациями. Отмечается, что подобные мероприятия проводятся для патриотического воспитания молодежи.
Отмечается, что начало акции назначено на среду на 10.00 мск. Участники возложат цветы к стеле на проспекте Шолохова.
Кроме того, в 15.00 в окружном Доме офицеров состоится торжественное собрание.
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