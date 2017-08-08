В Ростовской области назначен врио начальника ГУФСИН

Posted 8 августа 2017, 13:37
Published 8 августа 2017, 13:37
Modified 1 октября, 14:03
Updated 1 октября, 14:03
Ранее Даххаев занимал аналогичный пост в Республике Дагестан.
Напомним, что прежний руководитель регионального ГУФСИН Сергей Смирнов был освобожден от занимаемой должности приказом президента России 6 июля 2017 года. Его уход связывают с подозрениями в причастности Смирнова к коррупционным преступлениям его подчиненных. Так, в мае текущего года по подозрению во взяточничестве был задержан замруководителя ведомства Сергей Ральников. Правоохранительные органы подозревают Ральникова в получении взятки в размере двух миллионов рублей от владельца одного из региональных предприятий. Если факт совершения преступления Ральниковым будет доказан, он может сесть на 15 лет.
Экс-начальник ГУФСИН Сергей Смирнов также был арестован по подозрению в совершении аналогичного преступления. На днях ему было предъявлено обвинение.
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